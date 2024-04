Chelsea : Cole Palmer met tout le monde d’accord !

D’une simple grosse transaction faite en catamini et pointée du doigt par une partie de la communauté de Chelsea car jugée trop onéreuse (47 M€), cela s’est transformé en braquage aux yeux du monde entier. Voilà comment l’on pourrait résumer l’arrivée cet été de Cole Palmer à Londres cet été. Recruté dans la peau d’un jeune prospect de Manchester City, le joueur de 21 ans ne suscitait pas forcément de grosses attentes. Et pourtant, presque une saison après, le garçon de Manchester est devenu l’homme providentiel des Blues. Brillant depuis le début de saison malgré les performances sinusoïdales des siens, le gaucher est en train de prendre une autre dimension.

La suite après cette publicité

Devenu international anglais (2 capes) grâce à ses belles performances, le numéro 20 du club londonien est sûrement le meilleur joueur de ce dernier. Pour preuve, c’est souvent lui qui sort des grandes performances pour sauver les siens. Et alors qu’il l’a déjà fait plusieurs fois cette saison, Palmer a récidivé ce jeudi. Face à Manchester United pour le compte de la 31e journée de Premier League, Chelsea a démarré tambour battant en inscrivant deux buts en 20 minutes. Buteur sur penalty à la 18e minute, le milieu offensif avait alors lancé sa rencontre de la meilleure des manières. Mais alors que les pensionnaires de Stamford Bridge avaient le match en main, ce dernier a filé au fil des minutes.

À lire

Premier League : Chelsea retourne Manchester United au buzzer !

Palmer aux anges après son triplé

Menés par un grand Alejandro Garnacho auteur d’un doublé, les Red Devils ont renversé les locaux à la 67e minute de jeu (2-3). Pour autant, forte en caractère malgré une saison en dents de scie, la bande à Mauricio Pochettino a su revenir là où beaucoup d’autres équipes auraient baissé les armes. Et encore une fois, cette révolte porte le sceau de Cole Palmer. Permettant d’abord à Chelsea de revenir sur un deuxième penalty encore tiré parfaitement, c’est encore lui qui crucifiait les visiteurs d’une frappe puissante du gauche et contrée par Scott McTominay (4-3, 90+11e) dans le bout du temps additionnel. Avec cette nouvelle masterclass, l’Anglais est devenu, depuis le lancement de la saison 2016-17, le premier joueur de Premier League a compilé plus de 8 tirs et 8 occasions créées.

La suite après cette publicité

Un scénario rêvé pour le milieu d’1m89 qui n’en revenait pas à l’issue de la rencontre : «je ne sais pas comment Chelsea est revenu ! Nous menions 2-0 et puis nous avons commis des erreurs stupides. Quand les huit minutes ont été ajoutées, cela nous a donné un coup de pouce et j’ai pensé qu’on y allait. C’était de la folie. Il faut essayer de gagner le plus de matchs possible, mais pour gagner comme ça, il n’y a rien de mieux. Nous avons pensé que lorsque nous avons marqué le troisième but, les supporters nous ont soulevés et j’ai vu le coach dire qu’il restait deux minutes - et heureusement, j’ai encore marqué.» Après cette nouvelle rencontre stratosphérique, Palmer a donc encore plus amélioré son joli bilan pour une première saison en jouant régulièrement. Désormais, il compte 21 buts et 12 passes décisives en 39 rencontres, de quoi faire de lui le joueur de moins de 23 ans le plus impliqué dans des buts dans les cinq grands championnats devant des Erling Haaland, Jude Bellingham, Phil Foden ou Bukayo Saka.

De son côté, son entraîneur Mauricio Pochettino a appelé à mettre du respect sur le nom de son poulain à l’issue de la rencontre : «l’une de ses meilleures qualités est sa mentalité et sa capacité à gérer la pression. Il est jeune et je pense que c’est sa première saison où il joue de manière très régulière. Je pense qu’il est étonnant de voir comment il gère la pression. C’est tout ce qui peut faire de lui un très bon joueur. Avec cette performance, il est impossible de dire qu’il n’est pas un joueur de haut niveau. L’impact est incroyable. Il fait un travail fantastique, il est difficile d’en dire plus sur lui. Il a montré sa mentalité et sa qualité.» Bien que la prestation collective de Chelsea est encore laborieuse par moment, la saison individuelle de Cole Palmer manquerait presque de superlatifs pour être décrite.