L’OL version Peter Bosz débute par un large succès face à Bourg-en-Bresse Péronnas

10 juillet 2021. Premier test grandeur nature pour Peter Bosz, nommé entraîneur de l’Olympique Lyonnais pour les deux prochaines saisons. Le Néerlandais emmenait dans ses bagages, direction le Stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jailleu, le groupe avec lequel il travaille depuis sa prise de fonction il y a dix jours, Lenny Pintor en moins. Les internationaux toujours engagés dans des compétitions (Paqueta à la Copa America, Bard aux JO), ou en vacances (Denayer, Dubois, Lopes) n’étaient pas là non plus, pas plus que les blessés Aouar et Kadewere, ni la recrue Henrique.

Les deux premiers onze de Peter Bosz

L’ex-technicien de l’Ajax déployait un 4-3-3 pour commencer, avec Pollersbeck dans le but, protégé par une défense composée de Pape Cheikh Diop, Marcelo, Sinaly Diomande et Maxwel Cornet, confirmé au poste de latéral gauche. Les jeunes Florent Da Silva (18 ans) et Habib Keita (19 ans), arrivé du Mali l’été dernier, accompagnaient Bruno Guimaraes au milieu. Devant, Samuel Bossiwa débutait à droite, Rayan Cherki à gauche et le revenant Moussa Dembélé dans l’axe. En face, se dressait l’équipe « amie » du Football Bourg-en-Bresse Péronnas, pensionnaire de National 1.

Un doublé pour Moussa Dembélé

Le début de match permettait au jeune ailier lyonnais Samuel Bossiwa, 18 ans, de célébrer son premier contrat pro par quelques chevauchées sur un côté droit déserté par la défense adverse. Il faisait aussi admirer sa technique, comme sur ce double-contact suivi d’une frappe surpuissante. Anthony Maisonnial repoussait des deux poings (3e). Malgré ça, le premier quart d’heure, disputé sous l’orage, voyait les Burgiens, très hauts au pressing, intercepter de nombreux ballons. Mais après vingt minutes, l’OL prenait le jeu à son compte. Rayan Cherki et Moussa Dembélé étaient de plus en plus trouvés.

A la demi-heure de jeu, c’est la faille que trouvait l’OL. De retour de prêt à l’Atlético de Madrid, Moussa Dembélé profitait d’une nouvelle chevauchée et d’un centre de Samuel Bossiwa pour terminer le travail en ouvrant son pied droit aux six mètres (1-0, 30e). Trompé, le portier burgien Anthony Maisonnial laissait sa place à Gaëtan Blaichet (31e). Quelques minutes plus tard, Brandon Agounon tentait sa chance, seul au second poteau, mais Maxwel Cornet contrait sa tentative (37e). Avant la pause, l’OL doublait la mise. Accroché dans le rond central, Bruno Guimaraes jouait vite le coup franc. Sa passe en profondeur offrait un tête-à-tête à Moussa Dembélé, qui ne tremblait pas face à Gaëtan Blaichet (2-0, 45e).

Bosz change tout, Pollersbeck se troue

Au retour des vestiaires, c’était prévu, Peter Bosz envoyait un nouveau onze. Seul le portier ne bougeait pas. La recrue Damien Da Silva faisait la paire avec le néo-pro Castello Lukeba, 18 ans, en charnière centrale. Les côtés étaient occupés par Malo Gusto et le revenant Youssouf Koné. Au milieu, des pointures : Jean Lucas, de retour de prêt, Maxence Caqueret et Thiago Mendes étaient alignés. Devant, les habitués Karl Toko Ekambi et Islam Slimani étaient à droite et dans l’axe. Le jeune Bradley Barcola faisait ses débuts à gauche. Le deuxième acte débutait bien mal pour les Lyonnais.

Sur une erreur de relance au pied de Julian Pollersbeck, Matthieu Ezikian en profitait pour réduire l’écart au score d’un joli ballon piqué (51e, 2-1). Malgré la bourde de son gardien, l’OL repartait de l’avant. Thiago Mendes mettait le portier burgien à contribution et sur le ballon relâché Slimani voyait sa frappe contrée (56e). Dans la foulée, après une belle combinaison avec Islam Slimani, Karl Toko Ekambi ratait sa frappe, captée en deux temps par le gardien adverse (57e). Le duo Slimani-Toko Ekambi gâchait une nouvelle fois (61e).

Les bons débuts de Bradley Barcola

C’est le troisième larron du trio offensif lyonnais qui finissait par faire craquer la défense burgienne. Servi par Thiago Mendes dans la surface, Bradley Barcola effaçait le défenseur d’une belle feinte avant de s’offrir, pour ses débuts en pro, un premier but (3-1, 61e). Malgré une alerte d’Arnold Garita, qui se jouait de Castello Lukeba mais ne cadrait pas (70e), l’OL était en roue libre. Après une nouvelle tentative infructueuse, Islam Slimani finissait par trouver la faille, idéalement servi devant le but par Bradley Barcola (4-1, 77e). Les vannes ouvertes, le cinquième but, œuvre de Lukeba de la tête sur un corner, arrivait trois minutes après (5-1, 80e). Toko Ekambi voyait son tir repoussé (83e) et enlevait une belle occasion à Barcola en frappant à côté (89e). L'OL s'imposait pour la première de Peter Bosz.

Prochains matches de préparation de l'OL : samedi 17 juillet à 18h30 et 21h00 face à Villefranche et Wolfsbourg.