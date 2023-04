Emmanuel Petit lâche une bombe sur l’avenir de Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane espérait prendre les commandes de l’équipe de France. Mais la prolongation de Didier Deschamps a changé la donne. Sur le marché, Zizou veut reprendre du service. Et le technicien français a des prétendants. Le PSG, Chelsea, Tottenham et le Real Madrid pensent à lui. Mais pour son ancien coéquipier Emmanuel Petit, certaines pistes sont d’ores et déjà à éliminer.

Interrogé par Stadium Astro, le champion du monde 98 a été cash. Ses propos sont relayés par le Daily Mail. «Zidane, il ne viendra pas (en Angleterre). C’est une certitude.. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu’il ne parle pas anglais. C’est la vérité. Je connais Zidane depuis des lustres et la façon dont il gère les joueurs, il est très proche d’eux, il leur parle toujours. Il veut donc que la communication soit une priorité. C’est très important pour lui. Il ne veut pas que quelqu’un traduise tout ce qu’il a à dire publiquement.» Si on se fie à Petit, ZZ ne devrait donc pas rejoindre Chelsea ou Tottenham.

