FC Barcelone : Joan Laporta s'attaque maintenant aux cas Griezmann et Coutinho

La suite après cette publicité

Joan Laporta n’a pas le choix. Après avoir annoncé que le FC Barcelone affichait une dette d’un peu plus d’un milliard d’euros, le président blaugrana doit obtenir une baisse importante de sa masse salariale. Et pour encourager l’effectif catalan à se montrer conciliant, le dirigeant culé a commencé à négocier avec ses capitaines.

Hier, la radio RAC1 annonçait que la mission de Laporta avait été un succès. En effet, après Gerard Piqué, Sergio Roberto, Sergio Busquets et Jordi Alba avaient tous accepté de baisser leur salaire. En revanche, le média espagnol précisait que certains d‘entre eux se demandaient pourquoi cette baisse n’avait été réclamée qu’aux capitaines.

Deux énormes salaires

Qu’ils soient rassurés, Joan Laporta ne compte pas épargner les autres stars selon Sport. Enfin les plus gros salaires pour être plus précis. En effet, le patron du Barça ne compte pas toucher aux éléments dont les émoluments ne représentent pas un souci pour le club. En revanche, la situation est différente pour Antoine Griezmann et Philippe Coutinho.

Avec des salaires annuels respectifs estimés à 27,6 M€ et 23,1 M€, le Français et le Brésilien pèsent très lourd dans les finances barcelonaises. Quand Lionel Messi était là, Griezmann était d’ailleurs le deuxième joueur le mieux payé de l’effectif. Laporta va-t-il réussir à négocier ? Le journal local indique que les deux joueurs auraient accepté de discuter d’une baisse. Reste maintenant à savoir si elle sera très importante ou pas.