OM-PSG : Vitinha est un homme heureux

Ce dimanche soir, l’OM a sombré sur sa propre pelouse et dans l’un des matches les plus importants de sa saison. En effet, au Vélodrome, les Marseillais ont payé l’exclusion rapide d’Amine Harit en première période pour concéder trois buts lors du premier acte(0-3). Malgré ce contexte spécial, le goût de la victoire dans un Classique plaît toujours autant aux Parisiens.

Interrogé à l’issue du match sur DAZN, Vitinha a affirmé qu’il était heureux de ce succès précieux : «c’est un bon sentiment, la joie. Gagner ici, dans ce stade, il y a toujours une saveur spéciale. Donc, on est très content. Rencontre particulière ? Oui, bien sûr, ils prennent un carton rouge tôt. Après, on a réussi à mettre deux buts d’affilée et cela a tué le match. La vérité, c’est qu’on pouvait marquer plus de buts, on s’est procuré beaucoup d’occasions. Aujourd’hui, ce n’était pas nécessaire, mais il va falloir continuer à se procurer des occasions parce qu’on va devoir mieux concrétiser nos occasions. On est très content, on a gagné ce match qui est toujours spécial.»