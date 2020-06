Mercato : Chelsea tente un troisième coup de folie

La suite après cette publicité

Chelsea est inarrêtable ! Pas encore assuré d’être qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le club londonien n’attend pas d’être fixé sur son sort pour monter une équipe très ambitieuse en vue de la prochaine saison. Et ne parlez pas non plus aux Blues de la crise financière liée à la pandémie de coronavirus. A l’heure où les acteurs du prochain mercato estival rouleront à l’économie, les champions d’Europe 2012 sont bien plus gourmands.

En février dernier déjà, Chelsea avait frappé fort en s’offrant le magicien de l’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech, en échange d’un chèque de 40 M€. Orphelins d’Eden Hazard depuis un an, les Blues ont vite réagi. Quelques mois plus tard, alors que personne ne les avait vus venir, les Londoniens sont sur le point de griller toute la concurrence, dont celle de Liverpool, dans le dossier Timo Werner. Attaquant vedette du RB Leipzig (25 buts inscrits en 30 matches de Bundesliga cette saison), l’Allemand est annoncé du côté de Stamford Bridge en échange d’un chèque compris entre 50 M€ et 60 M€.

Havertz coûtera au moins 75 M€

Et ce matin, le Daily Mail nous apprend que l’actuel quatrième du classement de Premier League pourrait frapper une troisième fois. Et encore une fois, c’est en Allemagne que Frank Lampard pourrait aller piocher. En effet, le tabloïd affirme que Chelsea prépare une offre pour l’un des plus grands espoirs du football germanique : Kai Havertz. Âgé d’à peine 20 ans, le milieu de terrain enchaîne les saisons de haut vol.

La saison dernière, le natif d’Aachen avait inscrit 17 buts et délivré 3 passes décisives en 34 matches de championnat. Cette année, il pointe à 11 réalisations et 5 assists en 26 rencontres de Bundesliga. Lié au Bayer Leverkusen jusqu’en 2022, Havertz possède une valeur marchande d’au moins 75 M€, même si son club a déjà fait savoir qu'un chèque de 100 M€ sera demandé. En attendant, Havertz accumule logiquement les courtisans de choix : le Bayern Munich, Liverpool ou encore le Real Madrid à qui Bild prêtait récemment l'intention de poser 80 M€ sur la table pour le jeune international (7 sélections, 1 but). Après les dossiers Ziyech et Werner, Chelsea va-t-il une nouvelle fois coiffer tout le monde au poteau ?