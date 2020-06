Le Real Madrid pose 80 millions d'euros pour Kai Havertz

Ce samedi, le Bayer Leverkusen accueillait le Bayern Munich. Tous les yeux étaient rivés sur Kai Havertz, la pépite de Leverkusen, annoncé avec insistance dans le club bavarois. Finalement, le milieu offensif, blessé, n'a pas pris part à la défaite des siens quatre buts à deux. C'était donc une grande déception pour tous les amoureux du foot allemand, puisqu'ils voulaient voir à l'oeuvre le jeune homme face à une équipe d'un niveau continental.

Car, il faut bien le dire, il semble qu'Havertz ne compte pas faire de vieux os à Leverkusen. Son entraîneur est d'ailleurs résigné. « Il ne peut pas être conservé l'été prochain. Ce sera un transfert de plus de 100 millions d'euros. Pour au moins 100 millions, nous allons essayer de nous renforcer dans trois ou quatre positions », déclarait récemment Peter Bosz. Avec ses quinze buts et ses huit passes décisives, le joueur, sous contrat jusqu'en 2022, veut lui aussi franchir une nouvelle étape.

Le Bayer attend 100 M€

« Je me demande souvent ce que les autres pensent savoir de moi. Je suis prêt à faire un grand pas, j'aime les défis. Et pour moi, cela inclut aussi les pays étrangers. Leverkusen est un grand club, je m'y sens bien. Je l'ai toujours dit. Mais bien sûr, je veux franchir une nouvelle étape dans ma carrière à un moment donné. C'est mon ambition », avait expliqué l'international allemand aux sept sélections. Mais, justement, ça se bouscule au portillon.

Outre le Bayern Munich qu'il aimerait probablement rejoindre, le Real Madrid, qui devrait être actif cet été, lui fait les yeux doux. Selon les informations de Bild et d'ESPN, la Casa Blanca aurait transmis une belle offre de 80 millions d'euros pour le récupérer. Reste à connaître la position de son club, le Bayer Leverkusen, qui, lui, réclamait jusqu'à récemment la coquette somme de 100 millions d'euros pour le laisser partir. Que les négociations débutent !