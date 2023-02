Ligue 1 : Lens reste au pied du podium après son match nul à Montpellier

Suite de la 25ème journée de Ligue 1 ce samedi avec une dernière affiche entre Montpellier et Lens. Au stade de la Mosson, Franck Haise reconduisait le onze de départ qui s’était imposé dimanche dernier contre Nantes (3-1) tandis que Michel Der Zakarian, privé de ses deux meilleurs buteurs, misait sur un schéma plus défensif qu’à l’accoutumée. Malgré ce choix, les Montpelliérains concédaient l’ouverture du score dès les premières minutes de la rencontre.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 57 24 18 3 3 59 23 36 2 Marseille 52 24 16 4 4 48 22 26 3 Monaco 50 24 15 5 4 53 31 22 4 Lens 50 25 14 8 3 39 20 19 5 Lille 44 25 13 5 7 45 32 13 Voir le classement complet

Après une bonne récupération haute de Przemyslaw Frankowski dans les pieds de Issiaga Sylla, Seko Fofana lançait Angelo Fulgini qui pouvait conclure d’un ballon piqué pour lancer le club nordiste de la meilleure des manières (4e, 1-0). Efficaces, les Lensois concrétisaient donc sur leur première situation chaude de la partie. La suite de la première période était ensuite beaucoup plus calme alors que Montpellier peinait à se montrer dangereux. A noter la sortie sur blessure de Maxime Estève à la demi-heure de jeu (30e). Quelques minutes plus tard, Florian Sotoca armait une lourde frappe qui obligeait Benjamin Lecomte à détourner des deux poings (37e).

Montpellier ne s’avoue pas vaincu

Au retour des vestiaires, les Montpelliérains étaient tout de suite plus entreprenants afin d’égaliser rapidement et éviter de douter trop longtemps. Dans un premier temps, Joris Chotard frappait sans contrôle directement sur Brice Samba (52e). Alors que Florian Sotoca butait de la tête sur Benjamin Lecomte et que Kevin Danso trouvait la transversale pour les Lensois (57e), Faitout Maoussa gagnait son duel après un centre d’un de ses coéquipiers et égalisait de la tête (59e, 1-1).

A l’aube des vingt dernières minutes de la rencontre, Florian Sotoca, sur une remise de Adrien Thomasson, reprenait sans contrôle mais l’attaquant tombait encore une fois sur un très grand Benjamin Lecomte (71e). Les Lensois continuaient de vouloir faire la différence mais les attaquants nordistes se cassaient les dents sur la défense montpelliéraine qui résistait bien aux assauts adverses jusqu’au coup de sifflet final. Au classement, Lens confirme sa 4ème place au pied du podium. De son côté, Montpellier s’offre un match nul contre une des têtes d’affiche de la Ligue 1 cette saison.