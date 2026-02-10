Yannick Cahuzac vers un retour au RC Lens ?

En 2022, Yannick Cahuzac a pris sa retraite du monde professionnel du côté de Lens. Loin d’être rassasié avec le football, le milieu de terrain pugnace a décidé de devenir l’adjoint de Franck Haise chez les Sang et Or lors de la saison suivante. Une aventure qui a plu au natif d’Ajaccio, qui a décidé de devenir adjoint d’Olivier Pantaloni à Lorient dès 2024.

La suite après cette publicité

Et alors que tout se passe pour le mieux pour Cahuzac dans le staff des Merlus cette saison, ce dernier pourrait pourtant plier bagage. En effet, comme le rapporte L’Équipe, Cahuzac aimerait revenir à Lens cet été, à la fin de son contrat, pour devenir l’un des adjoints de Pierre Sage. Déjà proche de revenir l’été dernier, l’ancien milieu de Bastia et Toulouse retrouverait ainsi Jean-Louis Leca dans l’Artois.