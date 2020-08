Isabelle Silva veut voir Messi au PSG

Le messie peut-il arriver au PSG pour apporter une Ligue des Champions dans l'armoire des trophées du club ? Peut-être, mais c'est aussi Lionel Messi qui pourrait débarquer dans la capitale. L'annonce qu'il voulait quitter le Barça a réveillé toutes les plus grosses écuries européennes qui vont devoir se battre âprement pour réussir à le récupérer. Pourtant plus lié à Paris puisqu'il est arrivé à Londres et Chelsea, le couple Silva fantasme tout de même de voir «La Pulga» au Paris SG.

La femme de Thiago, Isabelle, l'a affirmé dans une interview au Parisien : « ce serait super si Leo Messi venait au PSG, ce serait un énorme atout pour le club dans sa progression. Je souhaite vraiment bonne chance au PSG pour le faire venir à Paris. Et, s’il vient, je souhaite surtout à Leo d’être aussi heureux à Paris que nous l’avons été pendant huit ans. »