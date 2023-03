Joan Laporta veut en découdre avec les ennemis du FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Ces derniers mois, le FC Barcelone traverse une très forte zone de turbulences. Après avoir hérité du bilan financier catastrophique de l’équipe Bartomeu, le club catalan doit faire face à de nouveaux problèmes. Aujourd’hui, la presse espagnole nous a ainsi appris que la justice avait annulé le contrat de Gavi avec l’équipe première. Mais ce n’est peut-être pas le plus important.

Les Blaugranas doivent surtout gérer le scandale Negreira, une affaire dans laquelle d’anciens dirigeants sont soupçonnés d’avoir payé un peu plus de 6 M€ à José Maria Enriquez Negreira, l’ex-vice-président du comité technique arbitral de la RFEF (la fédération espagnole, ndlr). Une tempête médiatique face à laquelle l’actuel président des Culers, Joan Laporta, a brièvement réagi hier sur son compte Twitter. Mais ce lundi, le dirigeant catalan a profité d’une réunion avec les capitaines des différentes sections du club pour faire une mise au point un peu plus musclée.

Laporta sort les griffes

« Je me réjouis d’affronter toutes les crapules qui ternissent notre blason. Le Barça est un club avec des valeurs. Nous utilisons le mot valeurs, non pas pour faire bien, mais parce que les valeurs sont un élément fondamental de notre modèle d’excellence sportive. C’est pourquoi le Barça est admiré et reconnu dans le monde entier. Il arrive aussi que certains, motivés par la jalousie, essaient d’éroder notre réputation avec des campagnes de mauvaise foi. Le sentiment barcelonista ne s’achète ni ne se vend, mais il ne se salit pas non plus », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo avant de conclure.

« Ces derniers temps, il y a eu des attaques féroces pour salir notre emblème, qui n’ont rien à voir avec la réalité. Et vous pouvez être sûrs que le conseil d’administration que j’ai l’honneur de présider le défendra de toutes ses forces. Ils n’y parviendront pas, car les capitaines du Barça représentent nos valeurs et nos sentiments et vous le prouvez sur le terrain lorsque vous vous donnez à fond et jusqu’à la dernière goutte de votre sang. Ne croyez pas que je m’emballe par faiblesse, je m’emballe parce que j’ai vraiment envie d’affronter toutes les crapules qui salissent notre blason. Que personne ne pense que c’est par faiblesse. » Remonté le Laporta.