LOSC : le gros coup de gueule d’Olivier Giroud après la défaite à Vigo

Auteur d’une entame de match catastrophique, le LOSC, en supériorité numérique pendant une heure de jeu, s’est incliné à Vigo (1-2) et jouera sa qualification la semaine prochaine contre Fribourg. Présent au micro de Canal + après la rencontre, Olivier Giroud regrettait logiquement la manière et n’a pas hésité à pousser un gros coup de gueule. «Ce premier but d’entrée au bout de 30 secondes est agaçant, on s’était déjà fait punir contre Lyon de la même manière, on s’était dit des choses et on fait les mêmes erreurs», a tout d’abord pesté l’attaquant lillois.

Et d’ajouter : «ce deuxième but me fait enrager aussi, il nous tue, on réduit le score mais c’était trop tard, ils ont défendu, gagné du temps, on a manqué de justesse dans les 30 derniers mètres, on a manqué trop de justesse dans le dernier geste ou l’avant-dernier geste. Il faut se relever, se serrer les coudes et passer à autre chose». Pour rappel, le LOSC reste sur quatre défaites consécutives…