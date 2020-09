Manchester United : l'agent de Donny Van de Beek sort de ses gonds

Son arrivée a suscité une certaine effervescence en Angleterre. Débarqué à Manchester United pour 40 millions d'euros, Donny Van de Beek devait apporter encore plus de consistance à l'entrejeu mancunien. L'ancien milieu de l'Ajax ne cachait d'ailleurs pas son impatience de découvrir la Premier League sous ses nouvelles couleurs. Sauf que tout ne se déroule pas comme prévu pour l'international néerlandais. En effet, ce dernier n'a toujours pas démarré une seule rencontre depuis son arrivée à United il y a un mois.

Et pourtant, Van de Beek a réalisé une entrée tonitruante face à Crystal Palace (1-3). En 23 minutes disputées, le principal protagoniste a déjà inscrit sa première réalisation à Manchester. Encore insuffisant aux yeux d'Ole Gunnar Solskjaer pour lui offrir une place de titulaire le week-end dernier face à Brighton (3-2). Le natif de Nijkerkerveen n'a disputé qu'une poignée de minutes face aux Seagulls. Quelques secondes qui lui auront tout de même permis d'être impliqué sur le penalty qui offre la victoire aux Red Devils.

Sjaak Swart réclame plus de temps de jeu pour van de Beek

À son arrivée à United, Donny Van de Beek ne s'attendait pas forcément à subir un tel traitement de faveur. Et ce n'est pas ces 78 minutes disputées en Carabao Cup le 22 septembre dernier face à Luton (0-3) qui apaiseront les tensions... Il faut dire que sa potentielle association au milieu avec Paul Pogba et Bruno Fernandes faisait déjà saliver les supporters des Red Devils... Conscient que tout ne se déroule pas comme prévu pour son protégé, l'agent Sjaak Swart tape déjà du poing sur la table. Le représentant du milieu néerlandais a exprimé son courroux dans les colonnes de VoetballPrimeur.

Et l'intéressé n'hésite pas à fustiger indirectement Ole Gunnar Solskjaer pour l'utilisation de son poulain... « Qu'il soit remplaçant, je n'aime pas du tout ça. Moi-même je n'aurais jamais pu rentrer pour jouer seulement quatre minutes. Je dois dire qu'il a fait plus que trois bonnes choses. Le penalty qui amène le but vainqueur vient de lui. Normalement, ils auraient dû perdre au moins 7-1, Brighton a touché les montants et la transversale cinq fois. Ils ont une équipe sympa, mais ça ne devrait pas arriver à Manchester United, » décrypte ainsi Swart. Dimanche, Manchester United accueille Tottenham à Old Trafford pour le compte de la quatrième journée de Premier League. Ole Gunnar Solskjaer en profitera-t-il pour enfin faire démarrer sa nouvelle recrue ?