Le Real Madrid règle les derniers préparatifs pour Kylian Mbappé

Le 7 janvier dernier, nous vous avons révélé en exclusivité que Kylian Mbappé allait rejoindre le Real Madrid. Un véritable séisme pour la planète football puisque le Paris Saint-Germain va perdre sa star, l’un des - si ce n’est le - joueur(s) le(s) plus bankable de la planète et cela va provoquer un nouvel équilibre des forces au sein des clubs phares du football européen. Une sacrée prise de guerre pour le Real Madrid qui a bouclé la signature du Français et va donc basculer dans une nouvelle étape de son projet.

Le numéro de la discorde

Attirer dans ses filets un joueur comme Kylian Mbappé n’est pas sans conséquence pour autant et le Real Madrid va devoir régler quelques détails afin d’accueillir au mieux le Champion du monde 2018. Parmi les éléments à prendre en compte, l’un peut sembler superflu, mais est très important pour l’équilibre du vestiaire, c’est le choix du numéro attribué au joueur. Comme l’explique AS, trois options tiennent la corde avec le 7, le 9 et le 10. La plus simple serait le numéro 9 puisque celui-ci est vacant depuis le départ de Karim Benzema l’été dernier à Al-Ittihad. Certes, il semble promis à Endrick qui arrivera cet été de Palmeiras, mais Kylian Mbappé aurait l’avantage si les Merengues devaient trancher. Le numéro 7 que porte actuellement le Français sera en revanche bien difficile à récupérer puisque c’est Vinicius Junior qui le possède actuellement.

Star de l’équipe, le Brésilien va voir Kylian Mbappé lui récupérer une part d’influence au sein du jeu du Real Madrid et s’il venait à lui prendre son numéro de maillot, cela pourrait provoquer des remous. Également détenu par un joueur important - et au passage Ballon d’Or - le numéro 10 de Luka Modric pourrait aussi revenir à Kylian Mbappé. L’avantage c’est que l’avenir du milieu croate au sein du club merengue n’est pas garanti et qu’on se dirige vers un départ cet été pour le natif de Zadar. Ainsi, le passage de témoin pour le numéro 10 pourrait s’effectuer en douceur comme pour le 9 alors que le numéro 7 de Vinicius Junior pourrait amener des crispations dés l’arrivée de Kylian Mbappé. Habitué à porter le numéro 7 en club, Kylian Mbappé porte pourtant le 10 en sélection puisque c’est Antoine Griezmann qui a le 7 avec la France. Preuve de plus qu’associer le numéro 7 et Kylian Mbappé n’est pas une obligation.

D’autres facteurs à prendre en contre

Outre cela, le Real Madrid aura d’autres éléments à prendre en compte comme le timing de l’annonce de l’arrivée de Kylian Mbappé. Son statut de joueur libre au 1er juillet et sa signature - qui était possible à partir du 1er janvier - en tant qu’agent libre font que le Real Madrid peut déjà annoncer sur ses réseaux sociaux l’arrivée de Kylian Mbappé. Cependant, la sensibilité de ce dossier nécessite d’être prudent et de choisir le moment le plus optimal afin de faire l’annonce tant attendue. Pour la presse espagnole, l’annonce n’interviendra pas tant que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain seront engagés en Ligue des Champions. Si cela peut donc arriver le 7 mars au plus tôt, les victoires des Merengues contre le RB Leipzig (1-0) et des Franciliens contre la Real Sociedad (2-0) permettent d’entrevoir la qualification des deux côtés. Du coup cela offre une longue période entre cette date et le 2 juin prochain, lendemain de la date de la finale de la Ligue des Champions pour que le Real Madrid décide d’annoncer cette signature, à moins que les Merengues optent pour une attente un peu plus tard, mais avant l’Euro 2024 qui débutera le 14 juin.

Sa présentation au Santiago Bernabeu risque d’ailleurs d’être retardée. Alors que la saison du Paris Saint-Germain se terminera au plus tôt le 18 mai (34e journée de Ligue 1), ou le 25 mai (finale Coupe de France) voire le 1er juin (finale de la Ligue des Champions), la présence de Kylian Mbappé à l’Euro 2024 avec la France risque de l’occuper pendant un moment lors d’une compétition se déroulant entre le 14 juin et le 14 juillet 2024. De plus, ce dernier pourrait aussi être impliqué aux Jeux Olympiques avec un tournoi se déroulant entre le 24 juillet et le 9 août. Un calendrier démentiel pourrait donc s’offrir à Kylian Mbappé dont la présentation dépendra surtout des résultats qu’il aura avec le PSG et l’équipe de France. Plus il sera performant tout comme ses équipes, plus sa présentation au Real Madrid sera difficile à caler au sein de son agenda.

D’autres questions vont également toucher le Real Madrid avec son positionnement sur le terrain. Carlo Ancelotti qui a prolongé et devra être le coach des Merengues la saison prochaine devra trouver comment l’associer à Rodrygo Goes et Vinicius Junior, les deux attaquants stars de l’équipe. Prouvant cette saison qu’il était capable de jouer sans numéro 9 référent, le technicien italien a la science tactique nécessaire pour trouver une solution. Mais entre la théorie et la pratique, cela est bien différent. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid sera impacté sur sa planification sportive avec l’arrivée de Kylian Mbappé. La Casa Blanca devra ainsi réfléchir sa stratégie sur le plan des arrivées comme des départs en intégrant l’attaquant français dans l’équation. La question des droits à l’image est aussi sur la table. Le Real Madrid a pour habitude d’en avoir une partie lors des signatures de joueurs en son sein quand Kylian Mbappé aimerait avoir 100% des bénéfices. Un différent loin d’être inquiétant et qui demandera aux deux camps de se mettre d’accord. Kylian Mbappé n’est toujours pas arrivé, qu’il provoque pas mal de maux de tête au Real Madrid.