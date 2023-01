Bordeaux - Rennes : les compositions officielles

C’est l’une des affiches de ces 32es de finale de Coupe de France. Deuxièmes de Ligue 2, les Girondins de Bordeaux accueillent le Stade Rennais, au pied du podium en Ligue 1 (à suivre sur Foot Mercato en direct commenté à partir de 20h45). Ce duel opposera donc deux équipes en forme au Matmut Atlantique.

Guion aligne un 4-3-3 pour les locaux avec plusieurs changements par rapport à la victoire contre Sochaux (2-1). Pirringuel, Lacoux et Fransergio font notamment leur entrée dans le onze, derrière le trio offensif Davitashvili-Elis-Maja. Du côté breton, Genesio est privé de Terrier, gravement blessé cette semaine contre Nice (2-1) et opère à trois modifications dans sa composition. Doku prend le couloir droit alors que Kalimuendo est remplacé par Tait pour former un trident aux cotés de Xeka et Majer.

Les compositions :

Bordeaux : Straczek - Bokele, Gregersen, Mwanga - Lacoux, Fransergio, Pirringuel - Davitashvili, Elis, Maja

Rennes : Mandanda - Traoré, Wooh, Theate, Truffert - Bourigeaud, Xeka, Majer, Tait, Doku - Gouiri