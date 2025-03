France - Croatie : les compositions probables

Un exploit ou rien. Ce dimanche soir, au Stade de France, les Bleus n’auront qu’un seul objectif : arracher leur qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations, organisé en juin prochain. Une mission loin d’être aisée, qui plus est après la défaite (0-2) à Split, jeudi dernier. Opposés à la Croatie, les hommes de Didier Deschamps devront donc afficher un tout autre visage.

La suite après cette publicité

Pour ce rendez-vous décisif, le sélectionneur des Bleus devrait d’ailleurs opérer quelques changements dans son 4-3-3. Si Mike Maignan est attendu dans les cages, Dayot Upamecano est lui pressenti pour remplacer Ibrahima Konaté dans l’axe de la défense tricolore. Aux côtés du joueur du Bayern Munich, Jules Koundé, William Saliba et Théo Hernandez sont également attendus.

Les Bleus avec Hernandez, Koné et Olise

Dans l’entrejeu, Aurélien Tchouaméni, malgré une performance contrastée lors du quart de finale aller, devrait lui être reconduit et sera associé à Manu Koné et Eduardo Camavinga. Enfin, sur le front de l’attaque, Kylian Mbappé débutera une nouvelle fois dans le couloir gauche et sera accompagné du jeune Michael Olise et de son ancien coéquipier au PSG, Ousmane Dembélé, attendu dans un rôle de faux numéro 9.

La suite après cette publicité

De son côté, Zlatko Dalic ne devrait lui procéder à aucun changement par rapport au onze aligné à Split. Un 4-2-3-1 où Livakovic sera donc une nouvelle fois titulaire dans les buts alors que Gvardiol, Caleta-Car, Sutalo et Stanisic formeront le quatuor défensif. Au milieu, l’increvable Modric accompagnera Kovacic. Juste devant l’expérience, Baturina devrait lui débuter dans un rôle de numéro 10 aux côtés d’un trio offensif composé de Perisic, Kramaric et Budimir.