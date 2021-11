Portugal : Fernando Santos est très serein concernant la qualification

Ce vendredi en fin d'après-midi se déroulait le tirage au sort des barrages européens du Mondial 2022 et le Portugal n'a pas été épargné. Opposé à la Turquie en demies de barrage de qualification au Mondial, et hypothétiquement à l'Italie en finale, les Lusitaniens auront donc fort à faire pour définitivement rallier le Qatar. Pourtant, malgré ces adversaires de poids, le sélectionneur portugais Fernando Santos, interrogé à ce sujet, n'a pas semblé inquiet.

La suite après cette publicité

«Nous devons tout d'abord nous concentrer pour vaincre la Turquie. C'est le match important pour être ensuite en finale et la remporter. Quant au tirage au sort, il est ce qu'il est. Il y a plusieurs aspects positifs comme le fait de pouvoir jouer à domicile, mais pour cela il faut vaincre la Turquie. Le fait de pouvoir compter sur le soutien du public et d'éviter la fatigue des déplacements, c'est important. Ces voyages, ces déplacements sont toujours un peu compliqués. Maintenant, il faut bien se préparer pour avoir un bon niveau en mars... La Turquie a de très bons joueurs. Parfois leur collectif fonctionne bien, parfois non. [...] C'est une équipe qui pose toujours des difficultés. [...] Mais je suis totalement convaincu qu'on sera au Mondial». A noter que les demi-finales se dérouleront le jeudi 24 mars 2022 et les finales se disputeront le mardi 29 mars 2022.