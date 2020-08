LdC : la réaction à chaud d'Anthony Lopes

L'OL l'a fait ! Samedi soir, les Gones se sont qualifiés pour les 1/2 finales de l'UEFA Champions League après avoir battu Manchester City (3-1). Après la rencontre, Anthony Lopes était sur un nuage. Le portier portugais s'est exprimé au micro de RMC Sport.

«C'est incroyable car on est clairement une surprise. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on nous attendait là. On a le droit de continuer à rêver et on va continuer à le faire (...) Déjà je pense que notre système nous a mis bien notamment le fait de jouer à 5 derrière (...) On savait qu'on aurait des opportunités. On a bien géré. On est très heureux d'avoir battu cette magnifique équipe de City. On mérite d'être là aujourd'hui. On joue au foot pour jouer des matches comme ceux-là. On est en 1/2 finale». L'OL affrontera le Bayern Munich au prochain tour, un autre gros morceau.