Séville FC : la sortie sans équivoque de Loïc Badé sur son avenir

Depuis cet été et ses JO réussis avec la France, Loïc Badé est courtisé à travers l’Europe. Évoluant depuis janvier 2023 au Séville FC, le natif de Sèvres enchaîne les bonnes prestations en Andalousie malgré les saisons en dents de scie de son équipe. Cet été, son nom a notamment été associé à Aston Villa qui a même fait une offre pour s’attacher les services du défenseur de 24 ans. Pour autant, comme nous vous le révélions en exclusivité ces derniers jours, Badé est bien parti pour rester en Espagne cet hiver.

C’est ce que le droitier a confirmé ce samedi après la rencontre face à l’Espanyol : «Pour moi, c’était très important de rester ici. Aston Villa est un grand club et a un projet attractif, mais j’ai toujours voulu poursuivre à Séville. Je suis très content ici. Je suis très heureux. Je veux continuer à grandir, à progresser avec ce club. Je veux terminer la saison au minimum et on verra pour la suite.» Le message est passé : Loïc Badé ne bougera pas cet hiver.