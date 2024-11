PSG : João Neves a confiance avant d’affronter le Bayern Munich

Ce vendredi soir, le PSG a connu une dernière répétition avec le choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Une victoire tranquille face à Toulouse (3-0) grâce notamment à un grand João Neves. L’international portugais, élu homme du match par notre rédaction, a encore une fois été buteur et omniprésent dans l’entrejeu.

Une bonne manière pour lui de se mettre en confiance avant le choc de C1 face au Bayern Munich comme il l’a confié en zone mixte. C«'est toujours important de gagner, cela nous met en confiance avant ce match face au Bayern. Je pense qu’on est prêt pour ce match et qu’on donnera le meilleur de nous comme toujours. On est le PSG, on veut tout le temps gagner. Le plus important, c’est de jouer nos matches. Car, on a toujours été proche de gagner quand on a joué comme ça. On a pas encore étudié le Bayern mais on va le faire prochainement.»