LdC : Arsenal punit Monaco

Et si les clubs français faisaient carton plein pour cette 6e journée de Ligue des Champions ? C’était la mission qui incombait à l’AS Monaco, après les succès du PSG, de Brest et du LOSC. En déplacement sur la pelouse d’Arsenal, le club de la Principauté n’avait rien d’un favori face à des Gunners invaincus à domicile toutes compétitions confondues cette saison (8 victoires et 2 nuls). Les deux formations rentraient bien dans la rencontre, et c’est l’ASM qui se procurait la vraie première occasion avec une frappe puissante de Golovin qui rasait le poteau gauche de Raya (9e). Arsenal tentait de poser tranquillement son jeu, comme à son habitude, et Odegaard s’essayait à la frappe sans trouver le cadre (20e).

La rencontre s’emballait peu avant la demi-heure de jeu avec coup sur coup deux énormes occasions pour Gabriel Jesus, qui tombait sur un immense Majecki. Le gardien monégasque gagnait ses deux duels face à l’attaquant brésilien (26e et 28e). Les hommes de Hütter ne pouvaient pas se permettre le moindre relâchement, et c’est pourtant bien ce qui se passait. Les espaces s’agrandissaient et le jeune Lewis-Skelly lançait Jesus dans la surface, qui centrait vers Saka. L’Anglais n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but malgré le plongeon désespéré de Majecki (1-0, 34e). Monaco n’y était plus, à l’image de Magassa, coupable d’une perte de balle conséquente, qu’Odegaard gâchait en tirant à côté (40e).

Une nouvelle erreur défensive de l’ASM…

À côté de la plaque durant la première période, l’ASM s’en sortait presque bien avec un seul but de retard à la pause. Hütter décidait logiquement de sortir dès la mi-temps le jeune Magassa, remplacé par Minamino, ce qui faisait reculer d’un cran Golovin. Le club princier semblait enfin mieux dans la rencontre mais peinait à se montrer véritablement dangereux. Les intentions y étaient, la pratique moins. Alors Arsenal, sûr de sa force, pouvait faire tourner et lancer ses remplaçants, de qualité puisque Timber, Jorginho et Trossard entraient en jeu, suivis par Havertz. Il ne se passait plus grand-chose jusqu’à l’offrande des Monégasques à Saka.

Une première passe molle de Kehrer vers Salisu, puis une deuxième passe molle de Salisu vers Majecki, Saka n’en demandait pas tant, pour chiper le cuir et s’offrir facilement un doublé (2-0, 78e). Monaco s’écroulait même en fin de rencontre, avec une nouvelle fois une défense aux abois. Cela profitait à Saka dont la reprise était légèrement déviée par Havertz (3-0, 87e). Cela scellait le sort de cette rencontre, où Monaco n’a jamais donné le sentiment qu’il pouvait faire jeu égal avec Arsenal. En somme, la différence entre un club qui joue sa place dans le top 8 et un autre qui se satisfera d’une place pour les barrages.

