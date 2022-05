Anderlecht : Julien Duranville dans l'histoire

Ce dimanche, le FC Bruges, champion de Belgique, et le RSC Anderlecht s'affrontaient dans un classique sans enjeu (1-1). Du côté des Mauves, Vincent Kompany a néanmoins profité de l'occasion pour lancer deux nouvelles jeunes pousses : le milieu Noah Sadiki (17 ans) et l'attaquant Julien Duranville (16 ans). Ce dernier est devenu, à 16 ans et 17 jours, le troisième plus jeune joueur à débuter en Jupiler Pro League avec le RSCA derrière Nii Lamptey (15 ans, 11 mois et 16 jours) et le prodige Romelu Lukaku (16 ans et 11 jours).

Il a d'ailleurs mis à profit ses dix minutes passées sur le rectangle vert pour prouver qu'il avait le potentiel pour viser plus haut. Des prémices qui risquent de ne pas échapper au gratin européen, déjà sur ses traces, mais aussi à la Fédération Française de Football, qui suit ce dossier de près, puisque l'international U16 belge pourrait obtenir la nationalité française grâce à son père. On n'a sans doute pas fini d'entendre parler de celui que les médias belges imaginent déjà un futur crack en puissance.