Salam Jiddou plaît au Standard Liège

Révélé lors la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2017 avec un but et 3 passes décisives, Salam Jiddou échouait en 1/2 finale face à l’Espagne de l’attaquant de Girone Abel Ruiz et du Toulousain Cesar Gelabert. Quelques mois plus tard, le n°10 malien intégrait le centre de formation de l’AS Monaco. C’est finalement l’année dernière que ce n°10 percutant qui dispose d’une belle vista balle au pied et une belle frappe se révèle en Algérie du côté de l’ES Setif qui lui offre son premier contrat pro à 23 ans.

Après 24 matches en première division algérienne, le natif de Sanakoroba se voit récompenser de ses belles performances en étant retenu pour disputer les Jeux Olympiques de Paris avec le Mali où il sera le fer de lance des Aigles. Son premier match en tant que titulaire pour le premier match du Mali face à l’Israël (1-1) au Parc des Princes a pu laisser apparaître les belles dispositions techniques du milieu offensif. Nul doute que ses futures performances durant la compétition olympique vont être scrutées de près. Selon nos informations, le Standard Liège et plusieurs formations européennes lorgnent Salam Jiddou qui pourrait quitter plus rapidement que prévu l’Algérie.