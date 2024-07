George Ilenikhena annonce son départ d’Antwerp

Tout proche de signer à l’AS Monaco, George Ilenikhena (17 ans) va passer une nouvelle étape dans sa carrière. Le jeune attaquant franco-nigérian qui a brillé en Belgique (14 buts en 50 matches) a convaincu le club asémiste de miser sur lui contre 18,75 millions d’euros. Il va d’ailleurs signer un contrat de 5 ans avec le dernier dauphin de Ligue 1.

Dans un long message, il a annoncé son départ d’Antwerp : «je tiens à remercier du fond du cœur Antwerp pour cette incroyable année passée ensemble. Merci aux dirigeants et au club pour la confiance que vous avez placée en moi, et je ne pourrais être plus reconnaissant pour la chance que l’on m’a donnée. À mes coéquipiers, au staff, et aux supporters, merci pour votre soutien infaillible et pour avoir cru en moi dès le premier jour. Les moments passés sur le terrain et en dehors resteront gravés dans ma mémoire. Votre passion et votre encouragement m’ont poussé à donner le meilleur de moi-même à chaque match. Alors que je commence une nouvelle aventure, je garderai toujours un souvenir particulier de mon passage au Royal Antwerp. Merci pour tout et à bientôt sur le terrain !»