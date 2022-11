Coupe du monde 2022 : ce qu'il faut savoir du Costa Rica

La suite après cette publicité

Le parcours de qualification :

Un dur combat. Le Costa Rica a réalisé un véritable parcours du combattant pour valider sa 3e participation consécutive à une Coupe du monde. Entamées en septembre 2021, les qualifications se sont terminées seulement 7 mois plus tard et après 14 rencontres. Los Ticos ont fini à la 4e place de la zone CONCACAF derrière le Canada, le Mexique et les États-Unis, mais devant le Panama. Après un début de campagne très difficile (1 victoire sur les 7 premiers matchs), ils sont parvenus à terminer en boulet de canon (6 victoires et un nul sur les 7 dernières rencontres). Le Costa Rica avait encore un bout de chemin à parcourir avant de valider son ticket pour le Qatar. Il fallait passer par un barrage face à la Nouvelle-Zélande. Grâce à un but de Joel Campbell, la sélection s'est imposée 1-0 et s'est offert le dernier strapontin disponible pour le Mondial. La 31e nation au classement FIFA aura en revanche fort à faire puisqu'elle est tombée dans le groupe E avec l'Espagne, son premier adversaire le 23 novembre, l'Allemagne et le Japon. Il faudra un exploit pour se qualifier en 8e de finale.

Les qualités et faiblesses :

Autant le dire tout de suite, on risque d'avoir affaire à une équipe assez défensive lors de cette Coupe du monde. Face à deux ogres européens et même prétendants à la victoire finale, en plus du Japon, l'une des meilleures équipes asiatiques, le Costa Rica tentera de faire le dos rond. Il faut dire que ça lui va plutôt bien. Avec seulement 8 buts encaissés lors des qualifications, La Tricolor a terminé avec la 2e défense de la zone CONCACAF derrière le Canada, mais à égalité avec le Mexique. Ses matchs sont rarement spectaculaires, en témoignent les 13 petits buts marqués en éliminatoires, et la doctrine est clairement de laisser l'adversaire faire le jeu. La Nouvelle-Zélande l'a appris à ses dépens. Après avoir encaissé un but dès la 3e minute lors du barrage, les Kiwis se sont cassés les dents durant toute la rencontre sur une défense bien organisée, et dirigée par la star de l'équipe, Keylor Navas. Offensivement, la sélection peut faire mal sur les ailes lorsqu'elle joue avec des pistons. La vitesse et l'adresse de Joel Campbell sont aussi une arme, tout comme les coups de pied arrêtés souvent bien exécutés.

Le sélectionneur : Luis Fernando Suárez

Nommé il y a moins d'un an et demi à la tête de l'équipe, Luis Suarez (encore un) commence à se faire un nom. Entraîneur depuis plus de 30 ans, ce Colombien possède une grosse expérience en club (Atlético Nacional, Deportivo Cali, CD La Equidad, etc) comme en sélection. Passé par l'Équateur en tant qu'adjoint puis sélectionneur, il a emmené le pays en quart de finale de Copa America (1997) et en 8e de Coupe du monde (2006), intégrant entre temps le staff de la Colombie comme adjoint, puis comme sélectionneur des U20. Il a également atteint les quarts de finale des Jeux Olympiques avec le Honduras à Londres en 2012. Qualification en poche pour le Qatar, l'aventure a bien commencé avec le Costa Rica et ne va pas s'arrêter de sitôt. Il a déjà été prolongé jusqu'en 2026 et le Mondial en Amérique du Nord (Canada, États-Unis, Mexique). C'est à lui que revient la responsabilité d'intégrer la nouvelle génération (Brandon Aguilera, Jewison Bennette), celle qui fera déjà partie de l'aventure dans le Golfe persique, puis d'assurer la suite une fois que les Navas, Campbell, ou encore Bryan Ruiz prendront leur retraite.

La star : Keylor Navas

On en parlait à l'instant, le gardien du PSG s'apprête à disputer sa 3e et probablement dernière Coupe du monde. À 35 ans, il est l'une des personnalités les plus connues dans son pays, lui dont le parcours fascine encore. C'est lors du Mondial au Brésil qu'il a pu marquer le Costa Rica, moins de 5 M d'habitants, sur une carte. Alors gardien de Levante, il a réalisé des prouesses, permettant aux siens de terminer en tête d'un groupe où étaient pourtant présents l'Uruguay, l'Angleterre et l'Italie. Nommé homme du match en 8e de finale face à la Grèce, en étant le héros de la séance de tirs au but, il obtient à nouveau le trophée en quart de finale, où le Costa Rica s'est cette fois incliné contre les Pays-Bas, toujours aux tirs au but. C'est grâce à ses performances très remarquées que le Real Madrid a décidé de le recruter pour en faire l'un des tout meilleurs à son poste. Désormais à Paris, emportant avec lui un palmarès monstrueux (3 Ligues des Champions notamment), le rempart aux 107 sélections tentera de terminer sur une bonne note à partir du 23 novembre et de conforter sa légende d'ange gardien du Costa Rica.

L'attraction : Jewison Bennette

On aurait facilement pu faire un focus sur Joel Campbell, l'autre star de la sélection et leader offensif mais une jeune génération plutôt intéressante est en train de pousser derrière l'ancien joueur d'Arsenal ou encore de Lorient. Jewison Bennette est sans doute le plus prometteur avec Brandon Aguilera, joueur de Nottingham Forest, prêté à son club d'origine, l'AD Guanacasteca. Bennette (18 ans, 7 sélections, 2 buts) est encore plus précoce que son coéquipier (19 ans, 4 sélections). L'ailier connaît une ascension fulgurante. Il dispute son premier match professionnel avec son club d'Herediano en août 2021 seulement, durant lequel il marque et offre une passe décisive. Le jeune joueur a décidé de grandir vite. Trois semaines plus tard, il est convoqué par les Ticos. Passeur décisif lors du barrage face aux Néo-Zélandais, il inscrit également ses deux premiers buts en sélection face à la Corée du Sud en septembre dernier. Les clubs européens suivent aussi sa courbe de progression. Après une saison au pays et 35 matchs pros, le gaucher est recruté par Sunderland pour 1,3 M€ à l'été 2022. En Championship, Bennette n'est encore qu'un remplaçant mais il compte déjà un but en 8 apparitions.

La liste de 26 :