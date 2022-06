Mondial 2022 : le Costa Rica dernier qualifié !

On connaît le dernier qualifié pour le Mondial 2022 au Qatar. Et c’est le Costa Rica qui a décroché l’ultime billet en venant à bout de la Nouvelle-Zélande (1-0).

Joel Campbell, ancien de Lorient, a inscrit le seul et unique but de la rencontre dès la 3e minute de jeu, envoyant Keylor Navas et les Ticos à la prochaine Coupe du Monde. À noter que les Néo-Zélandais ont vu un but de Chris Wood annulé par le VAR (39e) et ont terminé à dix, après l’exclusion de Kosta Barabarouses (67e).