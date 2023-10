La MLS dévoile l’énorme salaire de Lionel Messi

Cet été, Lionel Messi quittait le PSG libre pour rejoindre l’Inter Miami. La Pulga rejetait l’offre XXL d’Al-Hilal pour découvrir le football américain. Mais forcément, le club appartenant à David Beckham a dû mettre les moyens pour attirer le septuple Ballon d’Or dans son équipe. Car en rejoignant l’Inter Miami, LM10 est logiquement devenu le joueur le mieux payé de MLS.

La Major League Soccer a justement dévoilé les salaires des joueurs de son championnat et on retrouve logiquement en tête… Lionel Messi. L’international argentin touche 20 446 667$ par an loin devant Lorenzo Insigne et ses 15 400 000$ par an. Le surprenant Xerdan Shaqiri complète le podium. L’ancien joueur de l’OL est sur le podium avec 8 153 000$ par an.