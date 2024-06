Matvey Safonov déclare sa flamme au PSG

Première recrue de l’été pour le Paris Saint-Germain, le gardien russe Matvey Safonov (25 ans) arrive au sein du club francilien pour concurrencer Gianluigi Donnarumma. Ambitieux, l’ancien du FK Krasnodar a fait savoir qu’il ne venait pas pour goûter au banc. Dans un entretien pour Nobel, il a aussi eu une belle déclaration pour son nouveau club : «lors de mon dernier match à Krasnodar, des enfants m’ont crié : "Ne va pas à Paris, ils n’ont pas d’histoire !" Quel âge a le PSG ? 54 ans. Est-ce un jeune club ? Sans histoire ? Quel âge a le FC Krasnodar ? Quinze ou seize ans.»

Circonspect des propos qu’il a entendu, il a tenu à défendre sa nouvelle équipe avec qui il veut atteindre les sommets : «je ne comprends pas. Ils ont une histoire. Ils sont un club de premier plan. Ils ont remporté quelques trophées en Europe, pas la Ligue des Champions, mais quand même. Le PSG est l’un des plus grands clubs du monde. Je voulais aller au PSG. Son plus grand rêve, c’est de gagner la Ligue des Champions et nous allons la gagner.»