Manchester United dévoile son nouveau maillot third

Manchester United a des ambitions pour la saison 2021-2022. Après avoir terminé 2e de Premier League derrière le voisin City, le club s'appuie sur un recrutement audacieux, avec Jadon Sancho et en attendant Varane pour viser plus haut et récupérer sa place sur le trône.

La suite après cette publicité

Et cela s'accompagne d'un équipement qui rappelle les plus grandes heures des Red Devils. Après avoir dévoilé les maillots domicile et extérieur, c'est au tour du maillot third de faire son apparition. Toujours équipé par adidas, et avec l'apparition d'un nouveau sponsor TeamViewer après 7 années de Chevrolet, MU propose un maillot qui ravira les nostalgiques.

Un bleu profond, du noir, du jaune, des motifs, il y a de quoi dire sur ce maillot third, défini de la sorte par adidas dans son communiqué : « le nouveau troisième kit pour la saison 2021/22 fusionne les couleurs emblématiques du passé et réimagine les détails pour créer un design classique moderne ».

Ce maillot fait référence à ceux du début des années 1990 du côté de Manchester United. Il est accompagné d'un short noir et de chaussettes noires égayés de bandes jaunes. Il sera porté pour la première fois contre Southampton le 22 août prochain.

Disponible en précommande avec livraison gratuite en envoyant le code FMELITE en Direct Message sur Instagram @foot.fr