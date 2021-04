Réforme de la Ligue des Champions : le coup de gueule d'Ilkay Gündogan

La parole s'est libérée. Face à la menace incarnée par la Super League, le monde du football s'est mobilisé. Fans, supporters, médias, diffuseurs, institutions : tous ont pris position pour éviter la naissance de cette nouvelle compétition. Et ils ont pour l'heure eu gain de cause puisque le projet, désormais défendu par les seuls Real Madrid et FC Barcelone, est en stand-by.

Mais tous les maux du football n'ont pas disparu avec l'abandon provisoire de ce nouveau tournoi. Ilkay Gündogan (30 ans) a profité de l'élan général pour prendre la parole et contester la nouvelle formule de la Ligue des Champions, ratifiée ce lundi lors d'un congrès de l'UEFA. Le milieu de terrain de Manchester City a clairement remis en question ce nouveau format sur son compte Twitter.

«Avec tout ce qui se passe autour de la Super League en ce moment... pouvons-nous aussi parler du nouveau format de la Ligue des Champions ? Toujours plus de matches. Quelqu'un pense-t-il à nous, les joueurs ? La nouvelle formule de la Ligue des Champions est simplement un moindre mal en comparaison avec la Super League...», a-t-il regretté avant d'enfoncer le clou.

«Le format actuel de la Ligue des Champions fonctionne très bien et c'est pour cela que c'est la compétition de clubs la plus populaire au monde, pour les fans et pour nous, les joueurs». Un discours assez rare dans un milieu habituellement très policé. Sera-t-il suivi par d'autres collègues de profession dans les prochains jours ? Sera-t-il entendu par les instances dirigeantes ? Si elle a pour l'instant échoué, la Super League aura au moins le mérite d'ouvrir publiquement le débat sur l'avenir du football.

