Leicester : le serial buteur Jamie Vardy sévit toujours

Dans le football moderne, la fidélité est de plus en plus rare. Mais quelques joueurs restent encore liés à leur club pour le meilleur et le pire. C’est le cas de Jamie Vardy. En 2012, l’attaquant qui évoluait à Fleetwood a été acheté 1,24 million d’euros par Leicester City. Une bouchée de pain quand on sait que l’Anglais est resté auprès des Foxes durant douze ans. Avec eux, il a connu des hauts et des bas. Parmi les moments forts de son aventure avec les pensionnaires du King Power Stadium, on peut retenir le titre de champion d’Angleterre en 2016 acquis après une saison tout simplement exceptionnelle.

Vardy y avait d’ailleurs contribué puisqu’il avait marqué 24 buts et délivré 6 passes décisives en 38 apparitions. L’année suivante, l’international anglais (26 sélections avec les Three Lions) a pu découvrir la Ligue des champions avec son club. Un club avec lequel il a vécu quelques moments difficiles, comme la disparition du propriétaire de Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, lors d’un accident d’hélicoptère en 2018. L’an dernier, le natif de Sheffield a aussi été peiné lors de la relégation de son club de cœur en Championship (D2 anglaise).

Vardy court encore !

Dix-huitièmes de Premier League avec 34 points, les Foxes (9 victoires, 7 nuls et 22 défaites) sont retournés à l’échelon inférieur. En fin de contrat, Vardy aurait pu s’en aller. Il avait d’ailleurs des touches en Angleterre et en Arabie saoudite. Mais le footballeur âgé de 37 ans, qui a toujours recalé ses prétendants par le passé dont Chelsea, a préféré rester et poursuivre l’aventure avec Leicester. En août dernier, il a donc paraphé un nouveau bail. «Leicester City Football Club est ravi de confirmer que Jamie Vardy a accepté une prolongation de contrat avec les Foxes jusqu’en juin 2024», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Bien décidé à ramener son club dans l’élite anglaise, le footballeur né en 87 s’y emploie sur les terrains de deuxième division. Durant la première partie de la saison, il a alterné entre les titularisations et les entrées en jeu. En 19 apparitions toutes compétitions confondues, dont 18 en championnat, il a marqué 7 buts (6 en Championship, 1 en EFL Cup). Puis, il a été stoppé par son corps. En effet, il s’est blessé au genou à l’entraînement. Ce qui lui a fait manquer plusieurs semaines de compétition. De retour en janvier, il a démarré la nouvelle année du bon pied.

Un avenir à régler

En 8 rencontres toutes compétitions confondues, dont une en FA Cup, Vardy a marqué 6 buts (dont 5 en championnat). Le dernier est tout chaud puisqu’il date d’hier soir. L’Anglais a inscrit le but de la victoire face à Sunderland (1-0). Le Leicester Mercury, qui lui a donné la note de 6, a écrit à son sujet : «il a fait ce que tout bon attaquant fait et est apparu au bon endroit pour marquer, mais il a à peine touché le ballon par la suite. Son point culminant en seconde période a été lorsqu’il a piqué les supporters de Sunderland.» Une prestation mitigée de Vardy, qui a assuré malgré tout la victoire des siens.

Ce qui est une bonne chose puisque les Foxes sont en tête du Championship avec 81 points au compteur (26 victoires, 3 nuls et 7 défaites), soit 3 de plus que Ipswich Town (2e, 78 points. Derrière, Leeds United (3e, 75 points) pousse pour revenir. Si la montée en Premier League n’est donc pas encore acquise, Leicester peut compter sur un Jamie Vardy ultra motivé. Une fois la saison terminée, il sera temps ensuite de penser à son avenir. En fin de contrat, il pourrait vivre une treizième saison sous le maillot des Foxes. Il pourrait aussi décider de continuer ailleurs ou de raccrocher les crampons. La balle est dans le camp de Vardy, qui vit décidément une incroyable histoire d’amour avec Leicester City.