Virus FIFA : le troll du Real Madrid

Le virus FIFA a fait des ravages chez les grands clubs européens. Parmi les formations les plus touchées figure le Real Madrid qui a vu Eduardo Camavinga et Vinicius Junior rejoindre une infirmerie déjà bien remplie. Et visiblement, la colère a cédé sa place à l’ironie chez les Merengues.

« Si les grands clubs n’arrêtent pas cela, ils seront ruinés, encore plus, et mourront. Nous avons de bonnes nouvelles. La plupart de nos joueurs blessés seront maintenant rétablis et suffisamment en forme pour partir avec leurs équipes nationales en mars. Tout pour la RFEF, la FIFA et l’UEFA », a déclaré une source du club madrilène à AS.