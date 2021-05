Paulo Dybala au coeur d'un échange de joueurs entre la Juve et l'Atlético !

Alors que la Juventus cherche à se débarrasser de Paulo Dybala coûte que coûte, l’Atlético de Madrid est prêt à sauter sur l’occasion. L’attaquant argentin plaît beaucoup à son compatriote Diego Simeone qui souhaite le ramener dans la capitale espagnole, comme le rapporte As. Mais le technicien des Colchoneros voudrait également faire d’une pierre deux coups et pourquoi pas également signer Rodrigo Bentancur.

Pour cela plusieurs options sont sur la table, mais un échange de joueurs semble être le meilleur compromis. Pour céder la Joya, la Vieille Dame s’est vu proposer Angel Correa par l’Atlético mais cette option ne plaît pas forcément à la direction du club turinois. L’autre nom évoqué en échange de Dybala c’est celui d’Alvaro Morata. L’attaquant espagnol, prêté à la Juve par les champions d’Espagne, réalise une très bonne saison et voudrait rester dans le Piémont. Cet échange pourrait avoir lieu, toujours d’après As, mais uniquement si les opérations ne sont pas liées et si deux transferts bien distincts peuvent être réalisés, sûrement pour apparaître dans les comptes des clubs.