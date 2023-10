Wayne Rooney compare la Premier League à la Championship

Après avoir illuminé l’élite anglaise de son talent, principalement sous les couleurs de Manchester United entre 2004 et 2017 (559 apparitions, 253 buts), Wayne Rooney n’a pas tardé à troquer son costume de footballeur pour celui de manager. Intronisée à la tête de Derby County en 2021, la légende des Red Devils a ensuite officié aux Etats-Unis au sein de la franchise américaine de Washington D.C avant d’effectuer récemment son retour en Angleterre. Le 11 octobre dernier, l’ex-international anglais (120 sélections, 53 buts) a rejoint Birmingham, actuel onzième de Championship (D2 anglaise).

Après avoir essuyé une première défaite à Middlesbrough ce week-end, l’ancien Mancunien s’apprête à vivre sa première à domicile, face à Hull City, ce mercredi. En marge de cette confrontation, le natif de Liverpool s’est prêté au jeu de la comparaison entre la Premier League et la deuxième division anglaise. Au passage, le coach des Blues a prêché sa paroisse en assurant que la Championship était un championnat très relevé. «Vous n’allez jamais voir les meilleurs managers descendre en Championship parce que c’est difficile et que vous devez vous adapter. Vous n’avez évidemment pas les meilleurs joueurs du monde, donc vous devez parfois sortir des sentiers battus. C’est une ligue difficile. Vous devez être prêt et c’est beaucoup de travail, bien sûr, ce sont de longues heures, de longues journées de voyage, des matchs», a commenté Wayne Rooney devant la presse.