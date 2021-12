Tottenham : Harry Kane dans l'histoire du Boxing Day

Harry Kane ne vit clairement pas sa saison la plus prolifique pour l'heure. Buteur face à Crystal Palace ce dimanche (3-0), l'international anglais a seulement inscrit son troisième but en championnat, loin de ses standards à ce stade de la saison. Suffisant tout de même pour marquer l'histoire. Avec cette nouvelle réalisation, le natif de Londres a ainsi égalé le record de Robbie Fowler lors du Boxing Day, avec neuf buts.

La suite après cette publicité

Décisif contre Leicester en 2014, Harry Kane avait depuis marqué, lors d'un Boxing Day, un doublé contre Norwich (2015), un triplé contre Southampton (2017) puis trois buts face à Bournemouth (2018), Brighton (2019) et désormais Crystal Palace (2021). Toujours buteur lors de cette période, l'attaquant des Three Lions pourrait donc devenir seul détenteur de ce record dès l'année prochaine. En attendant, les Spurs pointent à la cinquième place et auront l'occasion de confirmer ce probant succès contre Southampton, ce mardi à 16 heures.

9 - With his opener against Crystal Palace, no player has now scored more @premierleague goals on Boxing Day than Harry Kane (9, level with Robbie Fowler). Punch. pic.twitter.com/iNlg21ypDB