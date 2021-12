Premier League : Manchester City s'offre Leicester 6-3 dans un match fou, Arsenal et Tottenham déroulent aussi

Le Boxing Day offrait de belles affiches pour le compte de la 19e journée de Premier League avec en point d'orgue un choc entre Manchester City et Leicester. Le leader pouvait prendre le large en cas de victoire contre les Foxes et repousser Liverpool et Chelsea à respectivement 6 et 9 points. À domicile, les Sky Blues ne mettaient pas longtemps pour mettre le pied sur le ballon. Fernandinho trouvait d'une belle transversale Kevin De Bruyne qui ne se faisait pas prier pour ouvrir le score (1-0, 5e). Acculé, Leicester coulait en ce début de rencontre et Youri Tielemans concédait un penalty qui était transformé par Riyad Mahrez (2-0, 14e). Leicester répondait enfin avec des tentatives de James Maddison (17e et 18e) qui trouvait la barre transversale sur sa deuxième opportunité.

Mais Manchester City piquait de nouveau suite à une erreur de Kasper Schmeichel dont Ilkay Gündogan profitait (3-0, 21e). La catastrophe se poursuivait pour Leicester et Youri Tielemans qui était dans un jour horrible. Le Belge concédait un second penalty transformé par Raheem Sterling (4-0, 25e). La domination était encore totale pour Manchester City avec Raheem Sterling (35e), Riyad Mahrez (44e) et Ilkay Gündogan (45e +2) qui passaient proche du cinquième but. On s'attendait à une seconde période tranquillement gérée par Manchester City... C'était une grave erreur. Meilleur joueur de Leicester du match, James Maddison installait la révolte et réduisait le score après un sublime une-deux avec Kelechi Iheanacho (4-1, 55e).

Arsenal et Tottenham déroulent aussi, West Ham chute

Le début d'une belle remontée puisque quelques minutes plus tard Ademolah Lookman trouvait à son tour la faille (4-2, 59e). Manchester City voulait réagir avec un corner de Kevin De Bruyne déviait par Fernandinho que Daniel Amartey manquait de peu de détourner dans ses propres filets (65e). Quelques secondes après en contre, James Maddison tentait une frappe forte qui était déviée sur la barre transversale par Ederson Moraes. À l'affût, Kelechi Iheanacho remettait Leicester dans le match (4-3, 65e). Sonné, Manchester City trouvait les ressources pour se redonner un peu d'air avec un corner de Riyad Mahrez qu'Aymeric Laporte logeait victorieusement dans la lucarne droite de Kasper Schmeichel (5-3, 69e). Finalement, Manchester City terminait bien et Raheem Sterling s'offrait un doublé (6-3, 87e). Les Sky Blues s'imposent 6-3 dans un match fou et comptent six points d'avance sur Liverpool et neuf sur Chelsea.

Pendant ce temps, Arsenal (4e) défiait la lanterne rouge Norwich City (20e) avec la volonté de renforcer sa place dans le Big Four. Les Gunners n'ont finalement fait qu'une bouchée des Canaries. Très rapidement, Bukayo Saka a donné le ton et la marche à suivre à sa formation (6e) tandis que Kieran Tierney a permis aux hommes de Mikel Arteta de prendre le large avant la pause (44e). En seconde période, Arsenal a continué de dominer outrageusement son match ce qui a permis à Bukayo Saka de s'offrir un doublé (67e). Enfin, Alexandre Lacazette a mis son but lui aussi dans les dernières minutes grâce à un penalty (84e) avant qu'Emile Smith Rowe parachève cette démonstration (90e +1). Cette victoire 5-0 permet à Arsenal de consolider sa quatrième place même si Tottenham est à six points avec trois matches en moins.

Le rival du Nord de Londres a aussi déroulé contre Crystal Palace. Après une première demi-heure où les Eagles tenaient bon, le match a tourné en cinq minutes. Harry Kane a tout d'abord ouvert le score (1-0, 32e) avant que Lucas Moura double la mise (2-0, 34e). Dans les secondes qui suivaient, la bande de Patrick Vieira se retrouvait à dix contre onze avec l'expulsion de Wilfried Zaha (37e). En contrôle, Tottenham a marqué un nouveau but via Heung-min Son (3-0, 74e) pour s'imposer 3-0. Les joueurs d'Antonio Conte doublent West Ham et prennent la cinquième place. Les Hammers, qui ont été menés par trois fois et qui sont revenus deux fois contre Southampton, s'inclinent 3-2. Un revers qui fait mal pour l'équipe de David Moyes suite à un troisième but victorieux pour les Saints inscrit par Jan Bednarek. West Ham est sixième tandis que Southampton remonte au 14e rang.

Les matches de l'après-midi