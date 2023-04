Ligue 1 : la retransmission des matches perturbée

La suite après cette publicité

Les spectateurs de la Ligue 1 vont voir leurs habitudes chamboulées ce week-end. Alors que les confrontations de Top 14 ont été perturbées par un débrayage chez le prestataire de Canal + ce samedi, ce mouvement social des techniciens d’AMP Visual TV devrait se poursuivre dans les prochaines heures, notamment pour la diffusion des rencontres du championnat français. Dans un communiqué, la CGT indique appeler « les salarié.e.s à un débrayage de 59 minutes sur l’ensemble des prestations assurées par AMP Visual TV ce week-end ».

Le choc entre le PSG et Lens devrait être touché. Conséquences de ce débrayage : pas d’avant-match sur Prime Video pour Rennes-Reims et ni de VAR, en L1, les quatorze minutes des matches. Le directeur des sports de Canal + s’est exprimé. « Nous prions nos abonnés de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément indépendant de notre volonté. Toutes les équipes de Canal+ ont été mobilisées en urgence et nous mettons tout en œuvre afin d’assurer les diffusions les plus proches des standards proposés habituellement à nos abonnés. Nous espérons un retour rapide à la normale. »

À lire

Ligue 1 : l’OL arrache la victoire à Toulouse et peut croire à l’Europe