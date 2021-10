Chelsea : Jorginho rêve du Ballon d'Or

Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d'Europe avec Chelsea et sacré champion d'Europe cet été avec l'Italie : l'année 2021 semble bien remplie pour le milieu de terrain des Blues Jorginho, nommé dans la liste des 30 prétendants au Ballon d'Or. Et en conférence de presse précédant la petite finale contre la Belgique (15h, à suivre sur notre live commenté), l'international aux 39 sélections (5 buts) a avoué avoir en ligne de mire la récompense individuelle de France Football.

« Quel enfant ne rêve pas de gagner le Ballon d'Or ? Rêver de quelque chose de petit ou de quelque chose de grand, c'est pareil, alors mieux vaut rêver de quelque chose de grand. Ce serait quelque chose d'incroyable, trouver les mots pour expliquer ce que cela signifierait pour moi est difficile, c'est quelque chose qui, lorsque j'ai commencé à jouer, était si loin que maintenant, que je suis si proche, c'est déjà quelque chose d'incroyablement beau. Les choses changent rapidement, je travaillais bien à Chelsea et puis nous avons eu cette année où tout s'est bien passé. Avec le soutien de tous, je me sens très calme et heureux », a-t-il affirmé avant d'affronter la Belgique.