Real Madrid : Carlo Ancelotti fait le point sur son avenir

Passé par Everton entre 2019 et 2021, Carlo Ancelotti avait réussi à replacer l'autre club de Liverpool dans les premières places de la Premier League. Mais le 1er juin dernier, Carlo Ancelotti était libéré de son contrat avec les Toffees et retournait au Real Madrid jusqu'en 2024. Un choix difficile à faire pour le technicien italien, mais qu'il ne pouvait pas refuser.

«Je pense qu'avec Everton... c'était très bien, nous travaillions très bien. La relation avec le club était très bonne, mais ensuite Madrid a appelé et je peux comprendre que certains soient en colère, mais je ne pouvais pas dire non. C'était le seul club auquel je ne pouvais pas dire non. Pour le reste, je pouvais rester à Everton, a-t-il expliqué, avant d'avouer qu'il souhaitait continuer l'aventure avec les Merengues. J'espère rester, mais je ne pense pas à cela, mon contrat est long, si le club est heureux, je suis heureux. Si le club ne l'est pas, je suis reconnaissant pour ce temps passé ici. Je suis convaincu que la fin de la saison se passera bien et que je serai heureux»

