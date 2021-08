PSG - Strasbourg : les compositions officielles

La deuxième journée de Ligue 1 se poursuit ce soir avec un match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. A domicile, les Franciliens s'organisent dans un 4-3-3 avec Keylor Navas dans les cages. Devant lui, Achraf Hakimi, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo prennent place. Positionné en sentinelle, Ander Herrera est accompagné par Eric-Junior Dina Ebimbé et Georginio Wijnaldum. Enfin, le trio offensif est constitué de Julian Draxler, Mauro Icardi et Kylian Mbappé.

De son côté, le Racing Club de Strasbourg Alsace s'articule dans un 5-3-2 avec Matz Sels comme dernier rempart. Karol Fila, Ibrahima Sissoko, Alexander Djiku, Lucas Perrin et Dimitri Liénard constituent la défense. Le milieu de terrain est assuré par Jean-Ricner Bellegarde, Jean-Eudes Aholou et Sanjin Prcic. Enfin, Kevin Gameiro et Ludovic Ajorque sont associés en attaque.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Navas - Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo - Wijnaldum, Herrera, Ebimbé - Draxler, Icardi, Mbappé

Strasbourg : Sels - Fila, Sissoko, Djiku, Perrin, Liénard - Bellegarde, Aholou, Prcic - Gameiro, Ajorque

