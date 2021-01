Ligue 2 : Auxerre enfonce Châteauroux, Clermont explose Dunkerque

Après les succès des deux premiers, Troyes (2-1 contre Sochaux) et Toulouse (2-0 face à Grenoble), douze autres équipes s'affrontaient pour le compte de la 20e journée de Ligue 2. Douze et pas seize car la neige avait eu raison des pelouses de Chambly (contre Niort) et Valenciennes (contre le Paris FC). Deux matches reportés dans une saison déjà marquée par les bizarreries du calendrier. A Clermont, le ballon a roulé ce soir et plutôt bien. Porté par un Mohamed Bayo auteur d'un triplé au retour des vestiaires, en seulement 13 minutes, le Clermont Foot 63, meilleure défense de la division (10 buts encaissés en 20 matches), a abîmé le promu dunkerquois (5-0) et récupéré la troisième place.

Du football, il y en avait aussi à Auxerre ce soir, malgré une pelouse blanche comme la tunique ajaïste. Après deux nuls, l'AJA a repris sa marche en avant face à Châteauroux, lanterne rouge. Des buts de Fortune, Sakhi, Hein et Begraoui faisaient le bonheur de l'AJA (4-1) qui, avec la meilleure attaque du championnat (41 buts), passe 4e et revient à trois points du second. Nommé le 1er janvier sur le banc castelroussin, Benoît Cauet enchaîne un troisième revers. Autres belles opérations pour Ajaccio face à Caen (1-0) et pour Rodez contre Pau (1-0) dans le duel des mal classés. Pas de but entre Amiens et Le Havre (0-0) et Guingamp et Nancy (0-0).

Les résultats de la soirée

Ajaccio 1 - 0 Caen : Moussiti Oko (6e) pour Ajaccio.

Amiens 0 - 0 Le Havre

Auxerre 4 - 1 Châteauroux : Fortune (8e), Sakhi (67e), Hein (79e), Begraoui (90e+3) pour Auxerre ; Merdji (35e) pour Châteauroux.

Clermont 5 - 0 Dunkerque : Dossou (28e), Allevinah (45e+1), Bayo (46e, 56e, 59e) pour Clermont.

Guingamp 0 - 0 Nancy

Rodez 1 - 0 Pau : Ouhafsa (66e pour Rodez).