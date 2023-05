U19 : le PSG renverse l’OM dans les dernières secondes et se qualifie pour la finale

Même chez les jeunes, le PSG impose sa loi dans les Classiques. Confrontés à l’Olympique de Marseille en demi-finales du championnat national U19, les coéquipiers d’Ethan Mbappé se sont imposés dans le money-time face à leurs rivaux (1-2). Les Marseillais avaient pourtant ouvert le score dans cette rencontre, grâce un but de la tête de François-Régis Mughe (1-0, 18e). Dans un premier acte animé où les deux écuries avaient l’opportunité de faire trembler les filets, le score n’évoluait finalement pas jusqu’à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Parisiens revenaient rapidement au score après une réalisation d’Ilyes Housni, idéalement servi par Noha Lemina (1-1, 59e). Une égalisation qui allait permettre aux titis parisiens de prendre le dessus sur les Phocéens dans le jeu. Et c’était finalement dans le temps additionnel que le club de la capitale prenait le dessus. Parfaitement lancé par Ismaël Gharbi, Housni dribblait le portier marseillais et délivrait les siens en concluant dans le but vide (1-2, 90e+2). Avec cette victoire sur le gong, le PSG rejoint donc Nantes en finale. Celle-ci aura lieu le dimanche 4 juin.

