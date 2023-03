Ligue 1 : Toulouse et son attaque de feu épatent en 2023

La suite après cette publicité

Grâce à un projet bien construit, c’est plus simple d’avancer sereinement et Toulouse ne dira pas le contraire. Remonté cet été après deux Grâce à un projet bien construit, c’est plus simple d’avancer sereinement et Toulouse ne dira pas le contraire. Remontés cet été après deux années passées en Ligue 2, les Pitchounes revenaient avec les idées claires et un style de jeu bien défini. Un Maxime Dupé solide dans les buts devant une charnière rodée composée du jeune Anthony Rouault et de Rasmus Nicolaisen. Dans les couloirs, Mikkel Desler et Issiaga Sylla (remplacé cet hiver par le Chilien Gabriel Suazo) apportaient du danger derrière un trio fiable composé de Stijn Spierings, Brecht Dejaegere et surtout Branco van den Boomen, le maître à jouer de cette formation. Devant en revanche, Toulouse repartait avec des inquiétudes. Déjà, au bout de trois journées, le meilleur buteur de l’an dernier, Rhys Healey-Evitt (22 buts en 37 matches) était victime d’une rupture des ligaments croisés du genou. À cela se rajoutait la vente de Nathan Ngoumou (22 ans) du côté du Borussia Mönchengladbach. Arrivés cet été, Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmaar) et Thijs Dallinga (Excelsior) devaient assurer la suite tandis que le jeune Farès Chaïbi se révélait.

C’est donc dans ce contexte que les Violets remettaient le pied à l’étrier et c’est tout naturellement que le jeu toulousain manquait d’efficacité avec seulement 21 buts en 16 matches de Ligue 1 en 2023. Malgré de bonnes choses, Toulouse sortait de l’année avec une défaite 6-1 contre l’Olympique de Marseille qui aurait pu faire mal et faire basculer les Violets du mauvais côté. Mais finalement, la conséquence a été toute autre. Conservant de grandes ambitions dans le jeu, Toulouse a légèrement revu son approche et les résultats ont suivi. Les buts sont tombés en pagaille également avec des victoires 7-1 contre Lannion et 6-1 contre Rodez en Coupe de France, 5-0 contre Auxerre, 4-1 contre Troyes ou 3-1 contre Rennes en Coupe de France. Conséquence, Toulouse compte 36 buts au compteur depuis le début de l’année 2023. Philippe Montanier préférait relativiser il y a deux semaines : «dedans, il y a les sept qu’on a mis contre Lannion (7-1, en 32es de finale de la Coupe de France), a relativisé l’entraîneur toulousain Philippe Montanier. Je ne suis pas sûr que le Bayern ait joué Lannion.»

Meilleure attaque d’Europe en 2023

Pour autant ces statistiques très favorables, témoignent d’une tendance positive, Toulouse est en train de concrétiser ce qu’ils ont mis en place sur le début de saison. Devenus sixième attaque de Ligue 1 devant Lens, Lyon, Lorient ou Nice, les Violets sont enfin récompensés.

«C’était la grosse question, est-ce qu’on peut garder notre style en Ligue 1 face à une adversité bien plus importante ? Je dirais qu’on récolte actuellement les fruits de nos efforts et de nos intentions d’aller toujours vers l’avant. On sait bien que l’efficacité d’une équipe, c’est fragile. C’est la vérité d’un jour. Mais il y a une vraie satisfaction d’être dans la continuité de ce qu’on fait depuis la saison dernière» expliquait d’ailleurs Philippe Montanier. Parmi les hommes forts de ce renouveau, on peut parler de l’inévitable Branco van Der Boomen qui compte 4 buts et 7 offrandes sur les 10 derniers matches.

Au sein de l’équipe la plus prolifique d’Europe en 2023, il faut bien un solide numéro neuf capable de déposer le ballon au fond des filets. Ce rôle, Thijs Dallinga le tenait l’an dernier en D2 néerlandaise avec l’Excelsior (36 buts et 9 offrandes en 44 matches) et il avait eu du mal à l’assumer. Une adaptation compliquée à la Ligue 1 avec seulement 3 buts et 1 offrande en 15 matches sur le début de saison. Passé remplaçant à un moment donné, il a parfaitement rebondi avec 10 buts et 2 offrandes sur les 12 matches qu’il a disputés en 2023. On a été très efficaces. Je me sens à la maison maintenant. L’équipe me trouve de plus en plus, je marque. C’est bien pour tout le monde expliquait-il d’ailleurs au micro de Prime Vidéo après une victoire 3-1 contre Rennes. Parfaitement lancé comme son équipe, Thijs Dallinga et le Téfécé n’ont pas fini de martyriser les filets adverses en cette fin de saison… Clermont qui se déplace ce dimanche au Stadium Municipal est prévenu …