LdC : l’OM s’incline sur la pelouse du Panathinaïkos et se retrouve déjà dos au mur !

Retour aux affaires pour l’Olympique de Marseille avec son premier match officiel de la saison. Troisièmes de Ligue 1 l’an dernier, les Phocéens ont donc obtenu leur ticket pour le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions et c’est le Panathinaïkos qui s’est dressé sur leur route. Le club grec qui a éliminé le Dnipro-1 au tour précédent misait sur un 4-2-3-1 avec Alberto Brignoli dans les cages derrière Georgios Vagiannidis, Tin Jedvaj, Hördur Magnusson et Juankar. Ruben Pérez et Tonny Vilhena formaient le double pivot. Seul en pointe, Andraz Sporar était soutenu par Daniel Mancini, Filip Djuricic et Benjamin Verbic. De leur côté, les Phocéens optaient pour un 4-4-2 classique où Pau Lopez officiait comme dernier rempart. Devant lui, Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi et Renan Lodi formaient la défense. Dans l’entrejeu, on retrouvait Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia. Ismaïla Sarr et Azzedine Ounahi prenaient les couloirs alors qu’Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang étaient associés en attaque. Sortant d’une défaite 2-1 en fin de préparation contre le Bayer Leverkusen, l’Olympique de Marseille semblait inhibé par l’événement et débutait timidement la rencontre. Dépassés à l’image d’un carton jaune précoce de Geoffrey Kondogbia (1re), les Phocéens étaient gênés par le pressing adverse. Ce sont d’ailleurs les joueurs du Panathinaïkos qui s’illustraient les premiers. Héritant d’un ballon mal dégagé par la défense olympienne, Ruben Pérez surgissait, mais sa frappe s’envolait au-dessus du cadre (9e). Le Panathinaïkos continuait de s’établir et sur un corner de Filip Djuricic, Tin Jevdaj s’envolait, mais son coup de casque passait au-dessus du cadre (20e). Malmené, l’Olympique de Marseille réagissait enfin par l’intermédiaire de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais reprenait de la tête un centre de Renan Lodi sans parvenir à cadrer (22e).

Par la suite, Geoffrey Kondogbia semblait mettre sur orbite Ismaïla Sarr mais l’intervention limite de Juankar n’était pas sanctionnée d’une faute (33e). Marseille terminait bien la première période. Ismaïla Sarr était tout proche d’hériter d’un ballon d’Iliman Ndiaye (40e), mais c’est finalement la tentative lointaine d’Azzedine Ounahi (45e) qui venait conclure une première période nulle et vierge. Au retour des vestiaires, l’Olympique de Marseille tentait de surfer sur sa dynamique et Iliman Ndiaye puis Jonathan Clauss mettaient le danger coup sur coup (50e). Cependant, le Panathinaïkos n’était pas en reste et Juankar (54e), Andraz Sporar (55e) et Daniel Mancini (57e) mettaient la défense phocéenne en grande difficulté. Sur un centre de Juankar mal dégagé par Leonardo Balerdi, Tonny Vilhena faisait aussi laisser passer la frayeur au-dessus du but de Pau Lopez (59e). Finalement, l’Olympique de Marseille se plombait tout seul suite à une seconde faute de Geoffrey Kondogbia synonyme de nouveau carton jaune et donc d’expulsion (65e). Réduit à dix, Marseille a continué doucement à reculer. Laissant le Panathinaïkos s’installer dans son camp, le club phocéen a été tout simplement crucifié en fin de match par Bernard l’ancien du Shakhtar Donetsk et d’Everton qui venait d’entrer en jeu (1-0, 84e). Un sacré coup dur pour l’OM qui était dos au mur. Partagé entre le faite d’égaliser et de ne pas prendre un second but, le club phocéen s’incline donc 1-0. Une sacrée déconvenue pour Marcelino et ses hommes qui recevront le Panathinaïkos au Vélodrome mardi prochain en ballottage défavorable …