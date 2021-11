PSG : la MNM commence enfin à faire des dégâts

La suite après cette publicité

Le PSG est décidément trop fort au Parc des Princes. En neuf rencontres disputées dans son stade depuis la reprise en août, la formation de la capitale l'a emporté à chaque fois. Même quand l'équipe ne brille pas, elle fait montre d'un gros caractère, d'un refus absolu de la défaite pour forcer la décision. Une nouvelle fois face à Nantes (3-1, 14e journée de Ligue 1), la rencontre aurait pu basculer du mauvais côté.

Devant au tableau d'affichage, les Parisiens se sont compliqués la tâche suite à l'expulsion de Keylor Navas après l'heure de jeu, puis l'égalisation de Kolo Muani. Il a fallu que Leo Messi marque enfin son premier but en Ligue 1 pour permettre à son équipe de triompher. Néanmoins, en première période, le PSG a eu quelques séquences que l'on a trop rarement vues cette saison, notamment entre les trois cracks offensifs : Messi, Neymar et Mbappé.

Des occasions en pagaille pour le trio offensif...

Le trident a souvent réussi à combiner ensemble pour s'offrir de nombreuses occasions. Avec un Verratti revenu à la baguette et régulièrement face au jeu, il ne manquait que le réalisme face à un grand Alban Lafont pour prendre une plus large avance. Les exemples ne manquent pas entre ces une-deux entre Messi et Neymar (17e) puis Neymar et Mbappé (29e), ou encore ce mouvement à trois conclu par l'échec de Mbappé (22e), et enfin le centre en retrait du champion du monde pour l'Argentin (24e).

Mauricio Pochettino en personne a souligné ces progrès notables. «J'ai toujours dit que c'était une question de connexions, de passer du temps ensemble, et aussi de jouer des matches de compétition. Mais c'est toute l'équipe qui a joué un bon match, dans son ensemble, pour permettre à ces joueurs de talent de se trouver souvent en situation de créer des occasions. Dommage que nous n'ayons pas marqué plus de buts en première période. »

Mais il manque encore la finition

Pour le réalisme, il est vrai qu'il faudra repasser mais le PSG est maintenant débarrassé d'un poids, le premier but de Messi en Ligue 1. «Je ne crois pas qu'il était inquiet de n'avoir pas marqué en Championnat, c'est un grand champion, le meilleur joueur du monde, il sait traverser les moments plus difficiles, il a la patience. Et c'est bien qu'il ait marqué», note Pochettino. Un entraîneur argentin qui doit se dire que cette meilleure connexion entre les trois arrive à point nommé avant d'affronter Manchester City.