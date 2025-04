OL : le but de Nicolás Tagliafico pour climatiser Old Trafford

Menés 2 buts à 0 et très mal engagés dans ce quart de finale retour de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais s’est finalement totalement relancé en quelques minutes. Après le but de l’espoir signé Corentin Tolisso, les Lyonnais ont continué de pousser et ont logiquement été récompensé.

Après une bonne fixation et un bon centre de Fofana depuis le côté droit, Maitland-Niles reprenait de volée au second poteau. Onana parvenait à dévier le ballon mais Tagliafico, opportuniste, égalisait d’une reprise passant de justesse la ligne de but (2-2, 78e). Tout est relancé !