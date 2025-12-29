Menu Rechercher
Lazio : Maurizio Sarri a subi une intervention cardiaque

Hospitalisé l’été dernier, Maurizio Sarri est une nouvelle fois passé par la case billard. La Lazio annonce que son entraîneur âgé de 66 ans a subi une opération légère du coeur suite à la découverte d’une fibrillation auriculaire.

«La S.S. Lazio annonce que l’entraîneur Maurizio Sarri, suite à un diagnostic de fibrillation auriculaire, a subi une ablation transcatheter avec technologie PFA à la polyclinique Tor Vergata. L’intervention, réalisée par le professeur Andrea Natale, pionnier au niveau international et fort de plus de trente ans d’expérience dans le traitement de cette pathologie, s’est déroulée avec succès. Le médecin social de la S.S. Lazio, le Dr Italo Leo, était présent lors de l’intervention. L’entraîneur reprendra normalement ses fonctions à la tête de l’équipe dans les prochains jours. La S.S. Lazio et l’entraîneur remercient la polyclinique Tor Vergata et l’équipe du professeur Natale pour leur grand professionnalisme et pour la qualité des soins prodigués quotidiennement à tous les patients», peut-on lire dans le communiqué publié par le club italien.

