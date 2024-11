Rennes : la réponse de Massara sur l’avenir de Julien Stéphan

Écrasé par Auxerre cet après-midi (4-0), Rennes a étiré sa pénible période de turbulences. Une nouvelle défaite qui vient naturellement remettre en cause l’avenir de Julien Stéphan, garant de l’équilibre, ou du déséquilibre de l’équipe. Si la situation semble aujourd’hui intenable pour le technicien breton, son directeur sportif Frederic Massara n’a en tout cas donné aucun indice au moment d’évoquer son avenir.

«C’est une déception énorme parce qu’on fait un match insuffisant. On ne s’attendait pas du tout à ça, on pensait faire mieux, a regretté l’Italien en zone mixte, avant d’être invité à commenter l’avenir de son entraîneur. En ce moment, il y a simplement un sentiment de grande déception. On doit tous assumer nos responsabilités, moi le premier, l’équipe n’est pas à la hauteur de ce qu’on attendait actuellement. Il faut absolument se reprendre, travailler dur. Si Julien Stéphan sera l’entraîneur contre Toulouse ? Franchement, on ne doit pas penser à Toulouse, on doit penser à ne plus faire de matches comme ça et on doit se relever. On n’est pas là où on veut être, on est dans le bas du tableau, et c’est probablement ce qu’on mérite en ce moment.»