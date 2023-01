Le Barça donne des nouvelles d’Ousmane Dembélé

Dans un communiqué publié ce samedi soir, après la victoire acquise sur la pelouse de Gérone (1-0), le FC Barcelone a donné des nouvelles de son attaquant français Ousmane Dembélé, sorti sur blessure à la suite d’une course interrompue par ce qui semblait être un souci musculaire. Il avait cédé sa place sur le terrain à la 26e minute de jeu pour laisser sa place à Pedri, seul buteur de la rencontre.

«Les examens effectués cet après-midi sur le joueur titulaire Ousmane Dembélé ont montré qu’il souffre d’une blessure au droit antérieur de la cuisse gauche. Il est hors service et sa disponibilité dépendra de ses progrès», peut-on lire dans le communiqué de la formation catalane, leader et aujourd’hui à six points de son dauphin et rival, le Real Madrid (hôte de la Real Sociedad dimanche soir).

