PL : West Ham arrache le nul face à Brighton

La 15e journée de Premier League se poursuivait ce dimanche. Alors que Leeds s’imposait un peu plus tôt dans la journée face à Burnley (1-0), West Ham accueillait sur sa pelouse la formation de Brighton. Une rencontre qui pouvait ainsi permettre aux Hammers de reprendre leur marche en avant après la récente claque concédée face à Chelsea (3-0). Mais dans ce début de match, les occasions se faisaient bien trop rares. Il fallait attendre la 34e minute de jeu et une puissante frappe de Solomon March pour donner un premier frisson au gardien polonais adverse. Le milieu de terrain anglais réitérait dix minutes plus tard et tombait cette fois sur un grand Fabianski (44e). Une domination qui finissait néanmoins par faire mouche. Juste avant la pause, Neal Maupay ouvrait le score d'un tir bien placé (0-1).

Absents durant la première période, les Londoniens tentaient rapidement d’insuffler une nouvelle dynamique pour inverser le cours du jeu. Chose qu’ils faisaient plutôt bien. À l’heure de jeu, Benjamin Johnson profitait d’un bon service de Lanzini pour déposer le cuir dans la lucarne et permettre à son équipe de revenir à la marque (60e, 1-1). Vexés, les joueurs de Brighton ne comptaient pas en rester là et Lewis Dunk le faisait bien comprendre lorsqu’il déposait à son tour le ballon dans la lucarne gauche d’un Fabianski impuissant. L’arbitre faisait appel au VAR et validait ainsi le but après vérification (70e, 1-2). Mais c’était sans compter sur la détermination de Tomas Soucek qui, d’une tête ravageuse, permettait à West Ham d’arracher un point du match nul dans les dix dernières minutes de la rencontre. Au classement, les Hammers sont 10e. Brighton grimpe d’une place (16e).